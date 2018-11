Horóscopo 2018 de hoy jueves 29 de noviembre

Aries: Sorpresas agradables te esperan este día. Deja de lado los celos y no hagas caso a gente malintencionada.



Tauro: No caigas en discusiones por asuntos de dinero. Trata de resolver las diferencias dialogando.



Géminis: Cuidado con quienes aparentan ser buenas personas y tienen malas intenciones. Levanta ese ánimo.



Cáncer: Medita sobre tu vida y planifica bien lo que vas a hacer. Deberás asumir un nuevo reto.



Leo: Te toca tomar una decisión importante. Escucha consejos de personas con más experiencia. Te irá bien.



Virgo: Día ideal para solucionar asuntos pendientes. Una persona de tu entorno se siente atraído por ti.



Libra: Debes ser sincero y transparente con el ser amado. Evita las peleas, con versa y aclara esas dudas.



Escorpio: Hay propuestas de viaje por motivos laborales que te conviene aceptar. Una buena noticia te alegra el día.



Sagitario: Período favorable para tus intereses económicos. No te incomodes ante pequeños cambios.



Capricornio: Los asuntos económicos van muy bien, pero no quites los pies de la tierra. Sonríe.



Acuario: Hay dudas en el amor, pero no te dejes arrastrar por malos pensamientos. Dirige atención a esas dolencias.



Piscis: Evita prestar dinero o confiarle tus secretos a gente que no conoces bien. Aprende de tus errores.