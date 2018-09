Horóscopo 2018 de hoy lunes 10 de septiembre

Aries: Buen día para meditar y replantear algunas cosas que no marchan bien. Ten confianza en tu pareja.



Tauro: Controla tus ansias de gastar, hay que medir bien los pasos que vas a dar. Esa persona te necesita.



Géminis: Tu iniciativa te ayudará a conseguir lo que deseas, defiende tus ideas. Prepárate para un gran cambio.



Cáncer: Ten cuidado con los excesos, puedes perjudicar tu salud. Deja de pensar en el qué dirán.



Leo: No seas pesimista, mira las cosas desde otro punto de vista. Ten fe en que todo saldrá bien.



Virgo: Ponle corazón a lo que haces, así el éxito estará asegurado. Alguien cercano está hablando mal de ti.



Libra: Si te mantienes en tus objetivos, estos se irán cumpliendo en los plazos establecidos. Confía.



Escorpio: Debes afrontar decisiones importantes en el hogar. En el campo laboral pueden surgir sorpresas.



Sagitario: Se presentan cambios positivos en tu vida. Lo mejor es que olvides a gente que solo te hizo daño.



Capricornio: Escucha los consejos de personas que te pueden ayudar a resolver tus problemas. Levanta ese ánimo.



Acuario: No dudes en dar un paso adelante y dejar atrás ese mal momento. La vida te dará grandes satisfacciones.



Piscis: Empieza la semana pensando en forma positiva. Evita el estrés, no hagas caso a malos comentarios.{horóscopo}