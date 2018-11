Horóscopo 2018 de hoy lunes 12 de noviembre

Aries: Te invade la nostalgia y sientes deseos de hacer algo diferente. Verás que todo será mejor.



Tauro: Si aún no has logrado tus metas, es hora de empezar de nuevo. No te des por vencido. Tú puedes.



Géminis: Si ya decidiste algo, no des marcha atrás. Un amigo te hará ver algo que no está bien.



Cáncer: Los errores nos deben servir para corregirlos y avanzar. Se vienen cambios positivos para ti.



Leo: Pon más atención en lo que haces, réstale importancia a cosas que no valen la pena. Escucha consejos.



Virgo: Podrían surgir dificultades con el dinero, debes tener más cuidado con tus gastos.



Libra: Día de oportunidades para ti. Resuelve ese problema familiar y continúa dando lo mejor.



Escorpio: Te sientes bien al lado de tu pareja y eso es lo más importante. Conseguirás un nuevo éxito profesional.



Sagitario: Estás atravesando momentos complicados. Necesitas consejos de gente con más experiencia.



Capricornio: Reflexiona antes de tomar decisiones, mira que tu familia está pendiente de ti. Sonríe.



Acuario: Recuerda que es muy importante la actitud para lograr lo que deseas. Todo saldrá bien.



Piscis: No te sientas mal por los problemas cotidianos, recuerda que tú vales mucho más. Tu pareja te apoya.