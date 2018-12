Horóscopo 2018 de hoy lunes 17 de diciembre

Aries: Ten fe, es muy importante para lograr todo lo que deseas. Llega una noticia que te sorprenderá agradablemente.



Tauro: Para alcanzar el éxito, debes creer en tu capacidad y trabajo. Deja de lado las cuestiones frívolas.



Géminis: Vives un momento muy importante en tu vida, expresa tus sentimientos. Alguien busca hacerte daño, cuidado.



Cáncer: Se presentará un día complicado, pero intenta distraerte. Buen momento para iniciar proyectos.



Leo: Evita las discusiones en el hogar y controla ese carácter. No pierdas tiempo con personas malintencionadas.



Virgo: Se puede quebrar una amistad de muchos años por una causa absurda. Piensa antes de hablar.



Libra: Mal día para plantear exigencias en el trabajo, debes ser más paciente. Necesitas descansar y relajarte.



Escorpio: Maneja la ansiedad y busca apoyo para solucionar tus problemas. Cuidado con pérdidas o robos.



Sagitario: Si no te sientes satisfecho con tu estilo de vida, ve la posibilidad de cambiar. Reflexiona.



Capricornio: Trata de mejorar tu relación sentimental, eso solo se logra con buena actitud. Sé positivo.



Acuario: No te conviene mostrar ese comportamiento en este momento. Dedícale más tiempo a tu trabajo.



Piscis: Tu labor será reconocida por tus superiores. Pon los pies sobre la tierra y toma las mejores decisiones.