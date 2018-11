Horóscopo 2018 de hoy lunes 19 de noviembre

ARIES: No te dejes influenciar por las opiniones de desconocidos. Tu pareja se halla muy bien a tu lado.



TAURO: Trata de poner fin a las discusiones sin sentido. Día especial para reflexionar sobre tus metas.



GÉMINIS: Debes diferenciar la atracción física del verdadero amor. Toma con calma esos malos comentarios.



CÁNCER: Serás correspondido en el amor. Una persona de tu entorno busca dejarte mal ante los demás.



LEO: La suerte está de tu lado, todo saldrá bien en el trabajo. Un antiguo deseo se convertirá en realidad.



VIRGO: El exceso de confianza puede traerte problemas en tus relaciones sociales. Intenta superar el estrés.



LIBRA: Pronto llegará una noticia que no esperabas. En el terreno amoroso, podrías dar un giro radical en tu vida.



ESCORPIO: La falta de des- canso puede afectarte. En lo sentimental, hoy será un buen día. Brinda lo mejor.



SAGITARIO: Dentro de tu familia, una decisión mal tomada puede traerte problemas. Controla esos nervios.



CAPRICORNIO: Ese malhumor de los últimos días aleja a los seres queridos. Trata de alimentarte mejor.



ACUARIO: Tu forma de ser podría causar problemas en el hogar o trabajo. Modera tus actitudes algo soberbias.



PISCIS: Debes valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Sería bueno un cambio de imagen.