Horóscopo 2018 de hoy lunes 22 de octubre

Aries: Renueva tus energías y da lo mejor para que todo salga como deseas. No te impacientes, todo llega a su tiempo.



Tauro: Utiliza bien ese dinero y si es posible, deberías ahorrar algo. Valora lo que te da esa persona.



Géminis: Si has cometido errores, debes aceptarlos. Evita las discusiones porque pueden afectar tu salud.



Cáncer: Hay que mirar el bosque, no solo los árboles. Tendrás que tomar una decisión arriesgada. Enfócate.



Leo: Por fin llega la noticia que tanto esperas y después de tanto esfuerzo, serás reconocido. Conserva la humildad.



Virgo: Habilidad y creatividad te permitirán salir de esos problemas. No te cierres en tus ideas, escucha a los demás.



Libra: Tu familia está pendiente de ti y eso te alegra. Cuida mejor tu alimentación para evitar enfermedades.



Escorpio: Ten seguridad y confianza, aún hay muchas cosas buenas para ti. Mide bien los pasos que vas a dar.



Sagitario: Vives en un círculo dañino que no te permite crecer en lo personal. Reflexiona y cambia para mejorar.



Capricornio: Pon las cosas en su verdadero nivel y no permitas que te atormenten los fantasmas del pasado. Sonríe.



Acuario: Da gracias por todo lo bueno que tienes a tu alrededor. Estás en una etapa de crecimiento, aprovecha.



Piscis: Empieza la semana con el pie derecho, esfuérzate para conseguir tus objetivos. Deja los pensamientos negativos.