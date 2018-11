Horóscopo 2018 de hoy lunes 26 de noviembre

Aries: Tienes tendencia a ver el lado negativo de las cosas y eso está mal. Ese familiar te dará la mano.



Tauro: Te agobian un poco las limitaciones que te impiden vivir de acuerdo con tus ideas y sentimientos.



Géminis: Tus esfuerzos serán reconocidos. Recuerda que las opiniones de los demás son importantes.



Cáncer: Busca a la persona indicada para que te ayude a resolver esos problemas legales. Arriesga.



Leo: Te sientes un poco cansado y eso se debe a los momentos de tensión y estrés que vives. Todo saldrá bien.



Virgo: Excelente día para demostrar tus sentimientos a quienes amas. No descuides tu trabajo, esfuérzate.



Libra: Planea nuevos negocios, estudios o inversiones que te permitan salir adelante. Confía en tu capacidad.



Escorpio: Evita caer en el pesimismo y sigue dando lo mejor de ti. Esa persona especial piensa en ti.



Sagitario: Es posible que recibas una interesante propuesta económica, pero debes analizarla a profundidad.



Capricornio: Estás muy ansioso por ver resultados y eso te puede perjudicar. Utiliza de la mejor manera ese dinero.



Acuario: La situación económica no es de las mejores. Por ahora ten calma y haz planes a corto plazo.



Piscis: Lo importante es no rendirse. Pueden surgir muchos problemas, pero tú tienes la fuerza para superarte.