Horóscopo 2018 de hoy lunes 29 de octubre 

Aries: No guardes silencio ante la persona que te quiere. Recibirás un dinero extra, utilízalo bien.



Tauro: La tranquilidad te ayuda a encontrar tu camino. Toma distancia de personas problemáticas.



Géminis: Tendrás inconve- nientes si sigues con tu actitud frente a esa persona. Deja volar tu imaginación.



Cáncer: Recibirás una propuesta para invertir un dinero. Separa los sentimientos personales de lo material.



Leo: Ese agitado ritmo de vida podría provocarte malestares en tu salud. Toma las cosas con calma.



Virgo: Controla tus impulsos, orgullo e impaciencia. De lo contrario, podrías cometer un grave error.



Libra: Complicaciones en el trabajo, debes manejar bien la situación. No creas en todo lo que te dicen.



Escorpio: Tienes ideas muy buenas, atrévete a concretarlas y no dejes que los demás te confundan.



Sagitario: Piensa bien en lo que vas a hacer. En lo económico, podrías sufrir pérdi- das, cuidado.



Capricornio: Te incomoda una situación, déjate llevar por tu intuición. Un amor del pasado vuelve a ti.



Acuario: Día ideal para dejar brotar tus emociones, te sentirás bien. Cuidado con lo que dices.



Piscis: Dale una oportunidad a esa persona, merece ser escuchada. Recibirás un bonito mensaje.