Horóscopo 2018 de hoy lunes 5 de noviembre

Aries: Encuentras la paz y tranquilidad que tanto necesitas. Empieza bien la semana, ordena tus documentos.



Tauro: Estás perdiendo un valioso tiempo en cosas que no valen la pena. Te preocupa la situación de ese familiar.



Géminis: Asume otra actitud frente a lo negativo. Debes superar esos problemas y dar lo mejor a cada momento.



Cáncer: No te impacientes, recuerda que todo llega en su momento. Busca la armonía en el hogar, te sentirás bien.



Leo: Podrías recibir la noticia que esperabas hace tiempo. No te precipites, analiza lo que te conviene.



Virgo: Vas camino a lograr lo que deseas, pero es importante que sepas tomar las decisiones correctas.



Libra: Se podría complicar un asunto pendiente si no tomas las medidas adecuadas. Escucha esa voz amiga.



Escorpio: Deja que las cosas fluyan, a veces es malo forzar las situaciones. Conquistarás a esa persona especial.



Sagitario: Aparta las dudas y enfrenta ese problema. Estás cometiendo los mismos errores del pasado.



Capricornio: Valora a la gente que estuvo a tu lado en los momentos difíciles. Es tiempo de cambios, afróntalos.



Acuario: Has trazado metas que con el tiempo se harán realidad. Pon fuerza y voluntad para empezar este proyecto.



Piscis: Levanta el ánimo, aprende a valorar lo bueno que tienes y sacúdete del pesimismo. Depende de ti salir adelante.