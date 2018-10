Horóscopo 2018 de hoy lunes 8 de octubre

Aries: Se viene una buena etapa para ti y debes estar preparado. No te rindas ante pequeños obstáculos.



Tauro: Deja de lado pensamientos negativos que te impiden ver las cosas con claridad. Conversa con tu familia.



Géminis: Tienes en mente muchos proyectos, pon de tu parte para que lleguen a buen puerto. Ese amigo te extraña.



Cáncer: Si no te cuidas como debes, tu salud se puede ver deteriorada. Intenta ahorrar ese dinero.



Leo: Hay envidia a tu alrededor, cuidado con los pasos que vas a dar. Solucionarás algo que te tenía preocupado.



Virgo: Pelea por tus sueños, pues los harás realidad con disciplina y convicción. Resuelve esos asuntos pendientes.



Libra: Ojo con el estrés, ya que puede afectarte. No te obsesiones mucho con temas que no son prioritarios.



Escorpio: Las cosas pasan por algo, no des tantas vueltas. Si es posible, descansa todo lo que puedas y recupera energías.



Sagitario: Aprende a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, tranquilo, todo llegará a su tiempo. Relájate.



Capricornio: Es un buen día para concretar aquello que ronda tu mente. Escucha los consejos de los que te aman.



Acuario: Estás perdiendo tiempo en algo que no tiene futuro. Guarda la calma, pronto alcanzarás lo que deseas.



Piscis: Excelente ocasión para compartir experiencias junto a tus seres queridos. Llega una noticia alentadora.