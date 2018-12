Horóscopo 2018 de hoy lunes 10 de diciembre

Aries: Empieza la semana con mentalidad positiva, buscando siempre dar lo mejor. Llega algo que esperabas.



Tauro: Escucha diversas opiniones antes de juzgar. Ten en cuenta a las personas que siempre estuvieron a tu lado.



Géminis: Mejora tu actitud y esos problemas serán superados. Necesitas confiar más en lo que haces.



Cáncer: Una persona del sexo opuesto te tiene siempre presente. Aprovecha para aclarar algunas dudas.



Leo: En el amor, brinda lo mejor de ti y recuerda que una sonrisa, a veces, es mejor que mil palabras.



Virgo: Necesitas decidir de una vez y tomar el camino elegido. Tu felicidad y tranquilidad dependen de ello.



Libra: Tu voz es escuchada y respetada, pero no abuses de la gente que está a tu lado. Debes ser prudente.



Escorpio: Estás viviendo una etapa de cambios, tienes que adaptarte. Si puedes, conversa y aclara esas dudas.



Sagitario: Situación favorable para empezar algo nuevo y obtener rentabilidad. El que no arriesga, no gana.



Capricornio: Se te ve cansado, necesitas reponer energías. Tus problemas económicos se resolverán.



Acuario: Posibilidad de concretar nuevos planes para el futuro. Tu familia está pendiente de lo que haces.



Piscis: Si deseas solucionar ese problema, empieza por cambiar lo que está mal. Controla tu mal carácter.{horóscopo}