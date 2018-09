Horóscopo 2018 de hoy martes 04 de septiembre

Aries: Si no te sientes bien contigo mismo, es tiempo de cambiar. Cuidado con los chismes y malos comentarios.



Tauro: Te sientes confundido por las cosas que pasaron. Es momento de reflexión y corregir errores.



Géminis: Intenta sobresalir en lo que haces, recuerda que con esfuerzo se logran nuestros deseos.



Cáncer: Muy pronto tendrás noticias de una persona a quien no veías hace muchos años. Habrá sorpresas.



Leo: Prepárate para nuevos retos en tu vida. Estás en el momento ideal para dar el gran salto.



Virgo: Es importante que tomes buenas decisiones. Escucha a gente de más experiencia y decide.



Libra: No debes olvidar a tu pareja. Ella está esperando más de ti. Una vieja amistad vuelve a tu vida.



Escorpio: Deja de lado esa forma de actuar, que hiere a la gente de tu entorno. Piensa en positivo.



Sagitario: No te dejes vencer por las adversidades. Tienes talento para alcanzar el éxito, depende de ti.



Capricornio: Ten paciencia y serenidad para afrontar los problemas de la vida. Tu capacidad no está en duda.



Acuario: Se te presentará la oportunidad de aumentar tus ingresos. Si no tienes trabajo, surgiría una propuesta laboral.



Piscis: Empieza a moverte y a dar los pasos necesarios para realizar tus sueños. No seas conformista.