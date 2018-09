Horóscopo 2018 de hoy martes 11 de septiembre

Aries : Cada día que despiertas debes dar gracias por todo lo bueno a tu alrededor. Lo malo pasará, ten fe.



Tauro: Te sientes un poco agotado por la labor que realizas, pero llegan buenas noticias que levantan tu ánimo.



Géminis: Aprovecha el día para arreglar asuntos pendientes. Una persona especial volverá a tu vida.



Cáncer: Si hay algo que te molesta, es momento de decirlo. Deja de lado a gente que no aporta nada bueno a tu vida.



Leo: Debes tener mucho tacto a la hora de hablar. La suerte está de tu lado en los proyectos que inicies.



Virgo: Te sentirás contento y alegre por lo que vienes logrando. Te darán a conocer un bonito detalle.



Libra: Debes fijarte nuevas metas y esforzarte por ellas. Cuidado con excederte en comidas y bebidas.



Escorpio: Prepárate para asumir nuevos retos profesionales. Excelente ocasión para planear proyectos.



Sagitario: Una luz ilumina tu corazón, es hora de expresar tus emociones. Confía en tu instinto.



Capricornio: Tranquilízate y evalúa tus sentimientos. Debes tomar una decisión definitiva. Reflexiona.



Acuario: Alguien del sexo opuesto te cautivará por su sencillez. Utiliza bien el dinero, gasta lo justo.



Piscis: Si no tienes deseos de hacer algo, no lo hagas. Tendrás que decirle la verdad a esa persona.



