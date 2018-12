Horóscopo 2018 de hoy martes 18 de diciembre.

Aries : Recuerda que los inconvenientes son parte de la vida. Dale más atención a tu pareja. Todo saldrá bien.



Tauro: Hay cosas que se te pueden ir de las manos si no tomas precauciones. Más vale prevenir que lamentar.



Géminis: Lucha con pasión por hacer realidad ese deseo largamente acariciado. Evita derrochar ese dinero.



Cáncer: Actúa con madurez para alcanzar tus metas. Si deseas conquistar a esa persona, debes ser más decidido.

Leo: Intenta disfrutar este día, pese a tus obligaciones laborales. Es tiempo de cambios a nivel profesional.



Virgo: Conversa con tu pareja o familia sobre ese tema que te incomoda. Podrías concretar ese proyecto.



Libra: La familia merece más atención de tu parte, no la hagas a un lado. Busca solucionar conflictos.



Escorpio: Lo que logres en el futuro, será producto de lo que hagas hoy. Planifica y organízate bien.

Sagitario: Busca generar tus propias fuentes de ingresos, será importante para ti. Confía en tu capacidad.



Capricornio: Podrías enterarte de algo poco agradable, pero no te preocupes. Mantén la calma.



Acuario: Realiza esos trámites, no pierdas tiempo. Recuerda que en la vida hay que ser agradecido.



Piscis: Verás que todo cae por su propio peso, no hagas caso a malos comentarios. Ese amigo te extraña.