Horóscopo 2018 de hoy miércoles 05 de septiembre

Aries: Si no estás decidido a invertir o comprar algo, es mejor que no lo hagas. Déjate llevar por tu intuición.



Tauro: Estás agotado por tus responsabilidades, pero pronto verás satisfacciones. Cuida tu salud.



Géminis: Una noticia te sorprenderá, pero sabrás manejarla. Evita juzgar a las personas que te rodean.

Cáncer: Necesitas ejercitar más tu cuerpo, eso te hará sentir mejor. Haz volar tu imaginación.



Leo: Debes ser más comprensivo y entender los puntos de vista de los demás. Destacas en lo profesional.



Virgo: Ahora más que nunca debes tener cabeza fría para solucionar problemas. Confía en tu capacidad.

Libra: Demuestra personalidad en las cosas que haces. No es necesaria la fuerza, haz valer tus ideas.



Escorpio: Muestra tu lado más sensible, eso hará que refuerces tu espiritualidad. Compartirás un secreto.



Sagitario: Estás en una etapa de cambios y es necesario que tengas las ideas claras. No te cierres.

Capricornio: Una persona cercana te dará la sorpresa con un bonito detalle. En el trabajo tendrás sorpresas.



Acuario: Se presentan cambios importantes, ten paciencia para ver los resultados. Escucha consejos.



Piscis: No hagas caso a comentarios malintencionados. Sé discreto en tus relaciones y evita conflictos.