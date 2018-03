Horóscopo 2018 de hoy 07 de marzo

Aries: Obtendrás buenos resultados económicos, pero no te conformes con poco. Surgen buenas noticias.



Tauro: Te sientes ilusionado por alguien especial. Es hora de mostrar tus cualidades, sé positivo.



Géminis: Deberías expresar lo que sientes, eso te hará sentir bien. Tu pareja o familia necesita de ti.



Cáncer: Solucionarás un asunto de dinero que te daba dolores de cabeza. Cuidado con las palabras que dices.



Leo: No te culpes por situaciones que no pudiste evitar. Se podrían concretar asuntos importantes.



Virgo: Cada uno es dueño de su destino, por eso mide bien los pasos que vas a dar. Esa persona te extraña.



Libra: Colabora en todo lo que sea necesario para que tus ideas se concreten. Recibirás una ayuda especial.



Escorpio: Si vas a iniciar un proyecto, no actúes de forma apresurada. Busca ayuda de gente de experiencia.



Sagitario: Nuevas expectativas laborales podrían mejorar tu situación. Canaliza tus energías en forma positiva.



Capricornio: Controla tus reacciones, puedes lastimar a los que te quieren. Una llamada te alerta de algo.



Acuario: Verás que las cosas mejoran y eso es por el esfuerzo que vienes realizando. Controla ese mal humor.



Piscis: Hay muchas cosas por hacer, pero piensa antes de tomar decisiones. Comienzas una nueva etapa.