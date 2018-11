Horóscopo 2018 de hoy miércoles 14 de noviembre

Aries: Ten cuidado con los pasos que vas a dar. Piensa bien si vale la pena arriesgar lo que has ganado.



Tauro: Las actitudes negativas te impiden avanzar. Comienzas una nueva etapa en tu vida.



Géminis: Ayúdate a ti mismo, recuerda que querer es poder. Recibirás una noticia que te impactará. Sonríe.



Cáncer: Cuida tu alimentación, se viene el verano y debes estar en buena forma. Comparte lo que sientes.



Leo: Esos cambios en el campo laboral serán claves para tu desarrollo. Mantén la esperanza de alcanzar ese objetivo.



Virgo: Este es un buen día para solucionar problemas pendientes, pero evita apresurarte. Ten fe en lo que haces.



Libra: Debes persistir en ese proyecto, al final todo resultará bien. Deja de lado a gente oportunista.



Escorpio: Es hora de replantear el trabajo que has venido realizando. Siempre piensa en dar lo mejor de ti.



Sagitario: Tu economía mejorará gracias a tu iniciativa. No culpes a otros de tus errores, debe ser autocrítico.



Capricornio: Es hora de corregir la falta que cometiste con tu pareja. Deja de pensar tanto en el qué dirán y actúa.



Acuario: Una buena noticia llega al hogar, aprovecha estos momentos para reconciliarte con esa persona.



Piscis: Mira lo mejor para ti y tu familia. Lograrás superar un problema de salud. Se viene un ciclo de cambios.