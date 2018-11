Horóscopo 2018 de hoy miércoles 21 de noviembre

Aries: Tienes muchas cosas por ofrecer, pero necesitas esforzarte más para alcanzar tus objetivos. Continúa.



Tauro: Arriba ese ánimo, sería bueno distraer tu mente y organizarte mejor. Tu pareja te dará una sorpresa.



Géminis: Comprométete más en lo que haces, así sentirás mayor satisfacción contigo mismo. Evita el malhumor.



Cáncer: Analiza bien si te conviene seguir por ese camino o debes tomar un nuevo rumbo. La decisión depende de ti.



Leo: No te desanimes y continúa con lo que has empezado, la satisfacción llegará al final. Ten fe.



Virgo: Deja atrás el pasado y da un paso al futuro. Tu pareja y familia espera mayor atención de tu parte. Reacciona.



Libra: Esos problemas familiares son pasajeros. Ten fe que las aguas volverán a su cauce normal.



Escorpio: Vives ilusionado, pero no dejes de pisar tierra o puedes sufrir una gran desilusión. Ten cuidado.



Sagitario: Después de días difíciles, viene la calma. Ahora estás más seguro de lo que quieres. Confía.



Capricornio: Un amigo te hará una sincera confesión que te dejará pensativo. Busca un momento para la reflexión.



Acuario: Esfuérzate para que tu vida se encamine por el camino correcto. La fe mueve montañas. Sigue así.



Piscis: Lucha por aquello que consideres justo. No te dejes vencer por pequeñas dificultades.