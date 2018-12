Horóscopo 2018 de hoy miércoles 26 de diciembre

Aries: Prepárate para recibir una gran noticia y disfrutarla en familia. Cumple lo que prometes.



Tauro: Te toca ser fuerte y afrontar cosas complicadas, pero tu capacidad te permitirá salir adelante.



Géminis: A veces es mejor quedarse callado, un comentario inoportuno puede perjudicarte. Te alertan por algo.



Cáncer: Hay algo que te tiene intranquilo, tal vez necesitas replantear algunas cosas. Escucha buenos consejos.



Leo: Podrías provocar una discusión si no actúas correctamente. Tu labor será reconocida, sonríe.



Virgo: Los asuntos sentimentales pasan por un momento tenso. Piensa bien antes de tomar decisiones.



Libra: No hagas caso a comentarios malintencionados, pero es momento de replantear algunas ideas.



Escorpio: Sé responsable de tus decisiones y no culpes a otros de tus errores. Te confiarán un secreto.



Sagitario: Si no estás de acuerdo con lo que hace esa persona, es momento que lo digas. Después puede ser peor.



Capricornio: Si estás en un momento importante de tu vida, no lo arriesgues por cosas del momento.



Acuario: Arriba ese ánimo, no te dejes vencer por problemas cotidianos. Tu esfuerzo está dando sus frutos.



Piscis: Has llegado a una etapa en la que necesitas definir algo importante. Escucha tu voz interior. {horóscopo}