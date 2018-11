Horóscopo 2018 de hoy miércoles 28 de noviembre 

ARIES: Valora tus cualidades, no te dejes vencer por el pesimismo. Se presentará una buena oportunidad laboral.



TAURO: Posibles discusiones en la familia por asuntos económicos. Mira lo mejor para ti y avanza.



GÉMINIS: No hagas cosas de las que te puedas arrepentir y evita las discusiones. Escucha esos consejos.



CÁNCER: En los asuntos del corazón es mejor tener los pies bien puestos sobre la tierra. Confía en tu capacidad.



LEO: Verás que las cosas se desarrollan de la forma como las planeaste. Recibirás una llamada importante.



VIRGO: Debes terminar esos asuntos pendientes. Un amigo te hace ver algo que está funcionando mal.



LIBRA: Las mejoras en tu trabajo te harán sentir bien. Deja de lado las dudas y decídete a avanzar.



ESCORPIO: Es hora de iniciar algo nuevo vinculado a lo que más te gusta hacer. Decídete a cambiar.



SAGITARIO: Ten en cuenta la opinión de tu pareja antes de tomar decisiones. Cuídate de gente envidiosa.



CAPRICORNIO: Si crees que ese problema tiene solución, lucha por ello, de lo contrario, ve por otro camino.



ACUARIO: Estás dejando pasar momentos importantes por temas que no valen la pena. Levanta el ánimo, tú puedes.



PISCIS: Tienes muchas cosas a tu favor, solo es cuestión de organizarte. No tengas temor a expresar lo que sientes.