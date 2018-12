Horóscopo 2018 de hoy miércoles 5 de diciembre

Aries: A veces tienes la sensación que las cosas no van por buen camino. Es necesario tener paciencia.



Tauro: Dedícale un poco más de tiempo a tu pareja, pues te necesita en este momento. Mejora tu actitud.



Géminis: Trata de no ser posesivo con tu pareja, se puede aburrir. Sorpresas en el campo laboral.



Cáncer: Alguien muy cercano te dará una grata sorpresa que no esperabas. Cuidado con gastos y excesos.



Leo: Te sentirás motivado a dar rienda suelta a tus fantasías e ilusiones. Evita a personas complicadas.



Virgo: La palabra clave hoy es decisión. En la vida hay que asumir riesgos para lograr cosas importantes.



Libra: Tu pareja será el centro de atención y eso te hará sentir un poco de celos. Cuida tu economía.



Escorpio: Posibles discusiones en el hogar. Manéjalas con inteligencia y voltea la página. Escucha a gente de experiencia.



Sagitario: Las preocupaciones te están causando daño en la salud. Necesitas un respiro para poder recuperarte.



Capricornio: No te sientas mal por las opiniones de los demás. Un poco de tolerancia es bueno en este momento.



Acuario: Realizar cosas nuevas es importante, porque eso te ayuda a crecer. Tu corazón late con fuerza.



Piscis: Tus cualidades saltan a la vista y tu familia te apoya. Conserva la calma en los momentos difíciles.