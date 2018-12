Horóscopo 2018 de hoy sábado 1 de diciembre

Aries: Sé prudente con las cosas que dices o crearás problemas en tu familia. Cuida tu salud.



Tauro: Tendrás que tomar una decisión importante, confía en tu intuición. Tu pareja te necesita.



Géminis: Hazte responsable de tus propias decisiones. Evita gastar tu dinero en frivolidades.



Cáncer: Los asuntos del hogar necesitan una actitud firme y clara de tu parte. Buen día para relajarte.



Leo: El amor no se fuerza, es espontáneo. Aléjate de personas que solo ven lo negativo de las cosas.



Virgo: Es bueno que seas exigente con lo que haces, pero recuerda que todo exceso es malo. Piensa bien.



Libra: Te espera una grata sorpresa en el campo laboral. Necesitas hacer una pausa en tu vida.



Escorpio: De ti depende el éxito que tengas. Ponte metas claras y atrévete a realizarlas. Suerte en ese negocio.



Sagitario: Aporta nuevas ideas y demuestra tu capacidad. En el amor, lo mejor es la sinceridad.



Capricornio: El apoyo de tu pareja te hace sentir bien. Demuestra lo que realmente vales, ahora es el momento.



Acuario: Los cambios en el plano laboral son importantes, no temas. Deja la soberbia de lado.



Piscis: Escucha a los demás y no creas que tienes la razón en todo. Mira la vida con optimismo.