Horóscopo 2018 de hoy sábado 13 de octubre

Aries: Las cosas mejoran a tu alrededor. Aprovecha el buen momento para solucionar tus problemas.



Tauro: No te deprimas porque no conseguiste lo que querías. Todo llega a su debido tiempo. Ten paciencia.



Géminis: Deja de lado el pesimismo, que el día está a tu favor. Camina a paso seguro, pues la suerte te acompaña.



Cáncer: Hoy disfrutarás de un día de fortuna. Aprovéchalo para lograr lo que te propones. Adelante.



Leo: Tanta tensión que has guardado durante este día, te va a traer consecuencias en la salud. Relájate.



Virgo: Recibirás buenas noticias en el trabajo. Evita presumir entre tus compañeros. El éxito te acompaña.



Libra: Medita lo que quieres en la vida. Es el momento propicio para alcanzar todo lo que te propongas.



Escorpio: Los nervios pueden traerte problemas en el sistema digestivo. Confía en lo que haces y mantén la calma.



Sagitario: No sabes cómo demostrarle a esa persona lo que sientes. Deja de lado la timidez. Ábrele tu corazón.



Capricornio: No te aísles porque piensas que estás solo. Recuerda que hay personas que te necesitan.



Acuario: Te sientes atraído a esa persona, pero no estás seguro de dar el primer paso. Escucha a tu corazón. Atrévete.



Piscis: Mente positiva. Tu don de líder hará que logres lo que te propones. Recibirás una sorpresa.