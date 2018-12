Horóscopo 2018 de hoy sábado 15 de diciembre

Aries: La posibilidad de dar el gran salto profesional está a un paso. Tienes todo a tu favor para lograrlo.



Tauro: Una persona busca acercarse a ti con interés. Dale la oportunidad, pero siempre con cabeza fría.



Géminis: Las cosas siempre suceden por algo. No te de-sanimes, pronto vendrán mejores tiempos.



Cáncer: Utiliza bien ese dinero que llega a tus manos. En el amor, revela tu lado más sensual.



Leo: Toma en cuenta las opiniones de tu familia. Escucha los consejos de quienes te aman. Todo irá bien.



Virgo: Los celos no te permiten ser feliz. Debes confiar más en el ser amado. Aprende de los errores.



Libra: Si alguien te rechazó es porque no era para ti. Llegará el verdadero amor, es cuestión de tiempo.



Escorpio: Pon más atención a tu economía, podría haber un desbalance. En la salud, no abuses de las grasas.



Sagitario: Te encuentras seguro de lo que quieres, solo te falta luchar un poco más para conseguirlo.



Capricornio: Tienes que ser tolerante y no juzgar a los demás. Trata de ser más comprensivo. Suerte.



Acuario: No debes intentar hacer cosas que están fuera de tu alcance, podrías quedar mal parado.



Piscis: No te rindas en la lucha por alcanzar tus objetivos. Algunos problemas son solo pasajeros.