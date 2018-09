Horóscopo 2018 de hoy sábado 15 de setiembre

Aries: Aprende a valorar lo que tienes, lo demás llegará a su tiempo. Muestras tu lado más sensible.



Tauro: Tu esfuerzo dará frutos, no te desesperes. Una persona del sexo opuesto te mira con interés.



Géminis: Se vienen cambios en tu trabajo. Confía en tu capacidad, pero es necesario que te capacites.



Cáncer: Alguien de tu entorno laboral no te ve con buenos ojos, ten cuidado. Maneja bien esos ingresos.



Leo: Actúa de manera correcta, eso te hará sentir bien contigo mismo. Se cumplen tus deseos.



Virgo: Las cosas se presentan mejor en lo que se refiere a negocios y dinero. Esa persona te necesita.



Libra: No pierdas tiempo en cosas que no valen la pena. Una buena noticia te pondrá de buen humor.



Escorpio: Estás dejando pasar un tiempo valioso, decídete a cambiar. Tu pareja te necesita.



Sagitario: Los asuntos del corazón se presentan complicados. Debes tener cabeza fría y decidir.



Capricornio: Hay muchas cosas que te hacen sentir insatisfecho. Paciencia, que todo saldrá bien.



Acuario: La tranquilidad en tu hogar es lo más importante. Deja de lado las cosas que te impiden avanzar.



Piscis: Volver a comenzar no es tan difícil, cuentas con la capacidad para hacerlo. Debes ser optimista.