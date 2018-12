Horóscopo 2018 de hoy sábado 22 de diciembre

Aries: Esa persona te tiene siempre presente y desea algo lindo para ti. Evita discusiones en el seno familiar.



Tauro: Abre tu corazón a los demás y comprobarás cómo las cosas mejoran. El diálogo es tu mejor arma.



Géminis: A veces no todo se da como uno quisiera, pero debemos esforzarnos por lo que anhelamos.



Cáncer: Necesitas un poco más de espacio para hacer lo que más te gusta. Recuerda, tú eres primero.



Leo: Debes ser más comprensivo con tu pareja. La relación empezará a mejorar. Fuerza.



Virgo: Por fin podrás concretar ese proyecto por el cual te esforzaste durante mucho tiempo. Sigue adelante.



Libra: Evita caer en dramatismos cuando estés con el ser amado, podría aburrirse de tu comportamiento.



Escorpio: Tienes posibilidades de realizar un viaje corto, no lo pienses dos veces y aventúrate. Suerte.



Sagitario: Ese espacio de soledad que sientes, es solo una pausa que anuncia que vendrá algo nuevo. Tranquila.



Capricornio: Procura no gastar más de lo necesario. Un descanso te caerá muy bien, tu cuerpo te lo agradecerá.



Acuario: Reflexiona bien antes de dar ese gran paso, puede ser en falso. Vivirás hermosos momentos.



Piscis: Ten cuidado con tus actos, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Te irá de maravilla.