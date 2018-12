Horóscopo 2018 de hoy sábado 8 de diciembre

Aries: No debes preocuparte tanto por el futuro, solo trata de hacer las cosas bien. Evita endeudarte demasiado.



Tauro: En el amor, todo avanza de manera positiva. En estos casos lo que vale es la sinceridad.



Géminis: Confía en lo que te dice esa persona y abre tu corazón. Buen día para salir en familia a pasear.



Cáncer: Pon en orden tus ideas y soluciona tus asuntos pendientes. Una llamada te alerta sobre algo raro.



Leo: Supera tu timidez, una persona espera que des el primer paso. Muéstrate tal como eres.



Virgo: La desconfianza y los celos crean serios resentimientos. No juzgues a los demás, piensa bien.



Libra: Disfruta de la paz del hogar y planifica el futuro de los tuyos. Una visita te pondrá feliz.



Escorpio: Quieres expresar tus ideas y lo que sientes, trata de ser más concreto. Buen fin de semana para relajarte.



Sagitario: Pasas por un buen momento sentimental. Aprovecha para dar rienda suelta a tu imaginación.



Capricornio: Las cosas forzadas nunca acaban bien. A veces es mejor que todo caiga por su propio peso.



Acuario: Ejercita tu mente y cuerpo, así te sentirás mejor. Un amigo te busca para solicitarte ayuda.



Piscis: Una persona del sexo opuesto se acerca a ti, pero sus intenciones no son buenas. Ten cuidado.