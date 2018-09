Horóscopo 2018 de hoy viernes 07 de septiembre

Aries: Llega la ocasión que tanto esperabas. No te duermas en tus laureles, aprovecha las oportunidades.



Tauro: Estás cometiendo un error, pero lo bueno es que aún te encuentras a tiempo de cambiar. Reflexiona.



Géminis: Una excelente noticia te hará sentir bien. Todavía puedes recuperar lo perdido. Tu familia te apoya.



Cáncer: Despierta y vive el momento. No te dejes llevar por gente oportunista, toma tus propias decisiones.



Leo: Renuévate, es importante para salir adelante. La familia es clave para lograr lo que deseas.



Virgo: Resuelve tus problemas sin dañar a nadie. Una llamada te pone en alerta por algo que sucederá.



Libra: Esa persona está decidida a verte y conversar desde hace tiempo. Podrías darle una oportunidad.



Escorpio: Hay cosas que se te pueden ir de las manos si no tomas precauciones. Recupera energías.



Sagitario: Tienes muchas cosas por hacer, no pierdas tiempo en frivolidades. Cumple lo que prometes.



Capricornio: Estos días te servirán para reflexionar. Considera a las personas que te dieron la mano.



Acuario: Una ilusión enciende tu vida y te hace sentir bien. Verás que tus deseos se vuelven realidad.



Piscis: Tu futuro depende de las buenas decisiones que tomes. Alguien suspira en silencio por ti