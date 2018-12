Horóscopo 2018 de hoy viernes 14 de diciembre

Aries: Comunícate con claridad con el ser amado o familia, no pierdas el tiempo en frivolidades. Utiliza bien ese dinero.



Tauro: Te sientes algo desmotivado, levanta ese ánimo y da lo mejor de ti. Esa persona te buscará.



Géminis: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, recuerda que el tiempo es oro y se pasa volando.



Cáncer: Olvídate de las aventuras. Debes tener los pies sobre la tierra y pensar más en tu futuro.



Leo: En el amor, es importante la sinceridad. Ahorra ese dinero o trata de invertirlo. Relájate un poco.



Virgo: Dispones de un gran potencial, no te enfoques en aspectos que no valen la pena. Controla esa ansiedad.



Libra: Los problemas de pareja se resuelven dialogando. Vas camino a conseguir lo que tanto deseas.



Escorpio: No te sientas mal por las cosas que pasaron, piensa que vienen muchas cosas buenas para ti.



Sagitario: Dedica más tiempo a los asuntos pendientes que necesitan de tu atención. Agradable sorpresa.



Capricornio: Se aproxima una gran posibilidad de ganar dinero, pero debes medir bien los pasos que vas a dar.



Acuario: Una noticia te pondrá de buen humor, da rienda suelta a tus emociones. Es tiempo de cambios. Hazlo.



Piscis: Oportunidades económicas, aprovéchalas que ahora vas a poder salir de esos apuros. Renuévate.