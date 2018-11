Horóscopo 2018 de hoy viernes 16 de noviembre

Aries: Respira hondo, deja atrás los malos pensamientos y decídete a conquistar tus sueños. Ten fe.



Tauro: Día favorable para realizar cambios. Enfócate mejor en las cosas que haces para que salgan bien.



Géminis: Valora todo lo que tienes, es importante para seguir avanzando hacia el futuro. Surgen ideas novedosas.



Cáncer: Estás inquieto, aprovecha el día para relajarte y aliviar tensiones. Come algo ligero.



Leo: Muestra tu lado más espiritual y reflexiona sobre el momento que vives. Todo irá bien.



Virgo: Excelente ocasión para conversar y aclarar los malentendidos. Recuerda que perdonar es divino.



Libra: Presta más atención a tu salud, es mejor una dieta sana y mucho ejercicio. Esa persona desea verte.



Escorpio: Es hora de que definas lo que sientes y dejes de lado tus dudas. Analiza bien el proyecto que te has trazado.



Sagitario: Levanta el ánimo, la vida trae muchas cosas buenas para ti. Tranquilízate y di lo que piensas.



Capricornio: No pierdas el tiempo en cosas inútiles. Estás en una bonita etapa y obtendrás resultados favorables.



Acuario: Conocerás nuevas amistades, tu personalidad atraerá a alguien especial. Piensa en lo mejor para ti.



Piscis: Es tiempo de renovarte y planificar lo que vas a hacer. Evita cometer los mismos errores del pasado.