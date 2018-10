Horóscopo 2018 de hoy viernes 19 de octubre

Aries: Siempre existe la oportunidad para ser mejor, no te dejes vencer por las adversidades. Cumple tu palabra.



Tauro: Hay cosas que te incomodan, pero es mejor no prestarles atención. Un familiar se muestra preocupado por ti.



Géminis: Tendrás que resolver un asunto pendiente, no lo ignores. Mira el futuro con optimismo y ten fe.



Cáncer: Si te fijas un objetivo, debes cumplirlo. Pronto llegará la oportunidad que tanto esperabas.



Leo: A veces te sientes decaído y con falta de energía, pero eso se debe a la tensión acumulada. Relájate.



Virgo: Estás en una etapa de crecimiento, en ocasiones los errores nos ayudan a mejorar en el futuro. Tranquilízate.



Libra: Podrías alcanzar algo importante si pones más esfuerzo de tu parte. Cuidado con las cosas que dices.



Escorpio: Déjate llevar por tu espíritu libre y haz volar tu imaginación. Recibirás una noticia que te sorprenderá.



Sagitario: Aparta las dudas y decídete a avanzar en lo profesional. Chequea tu salud, eso es lo más importante.



Capricornio: Sientes ganas de hacer algo diferente, pero debes prepararte. No te cierres en una sola idea, escucha.



Acuario: Se vienen buenos tiempos para ti, es hora de que decidas el camino que vas a seguir. Pon en orden tus ideas.



Piscis: Hay cosas que se te pueden escapar de las manos si no tienes cuidado. Esa persona se siente atraído por ti.