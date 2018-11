Horóscopo 2018 de hoy viernes 2 de noviembre

Aries: Toma con calma si algo te sale mal, confía en tu intuición. Evita decir cosas ofensivas.



Tauro: Ten cuidado, no creas en todo lo que te dicen ni digas todo lo que sabes. Pasarás un buen día.



Géminis: Esa persona con la que soñaste, está muy cerca. Aprovecha el día para realizar actividades productivas.



Cáncer: No permitas que el malhumor te domine, piensa con la cabeza fría. Usa tu energía para algo positivo.



Leo: Esos momentos de incertidumbre serán pasajeros. Tu fe te hará alcanzar tus metas, sigue esforzándote.



Virgo: Tu pareja o familia te apoyará en la decisión que tomes. Cada día debe ser mejor que el anterior.



Libra: Saldrás airoso de ese problema que te tiene preocupado. Deja de pensar tanto en el qué dirán y actúa.



Escorpio: Brinda lo mejor de ti a cada momento. Necesitas hacer una pausa y reflexionar sobre lo que vives.



Sagitario: Los gastos sin control te pasarán luego la factura. Aprende a dominar tus impulsos y confía.



Capricornio: Evita las tentaciones y no te metas en problemas. Esa persona te da muestras de interés.



Acuario: Disfruta al má-ximo el momento que vives. Tu esfuerzo será reconocido gracias a tu talento.



Piscis: Dale muestras de afecto a esa persona especial. Toma con cautela las palabras que no son sinceras.