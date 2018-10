Horóscopo 2018 de hoy viernes 26 de octubre

Aries: Los vientos soplan a tu favor, disfruta este momento. Evita hacer malos comentarios.



Tauro: Los golpes enseñan y eso lo sabes bien. Esa persona se siente muy ligada a ti. Tiempo para meditar.



Géminis: Cuida mucho tu salud, los cambios y excesos pueden afectarte. Llega una buena noticia.



Cáncer: No dejes que los problemas te agobien y te impidan trabajar con normalidad. Paciencia.



Leo: Después de la tormenta llega la calma. Buena oportunidad para sacar a relucir tu talento.



Virgo: Vives momentos de incertidumbre, pero recuerda que no hay mal que por bien no venga. Muestra serenidad.



Libra: Las cosas que se hacen a la ligera, generalmente salen mal. Busca consejos de gente de experiencia.



Escorpio: Deja de lado las habladurías y chismes porque no te llevan a nada bueno. Esfuérzate en lo tuyo.



Sagitario: Estás a tiempo de conseguir lo mejor para ti y tu familia. En el amor, tu sensualidad sale a relucir.



Capricornio: Brillas con luz propia y eso se debe a tu trabajo. Tu pareja te hace ver algo muy importante.



Acuario: Cuentas con todo a tu favor para alcanzar el éxito. Valora lo que tienes a tu alrededor. Reflexiona.



Piscis: No hagas favores si después te vas a quejar. En el trabajo podrían surgir complicaciones, cuidado.