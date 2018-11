Horóscopo 2018 de hoy viernes 30 de noviembre

Aries: Las cosas pasan por algo, ahora te encuentras mejor de ánimo. Piensa en positivo y termina ese proyecto.



Tauro: El esfuerzo que realizas por los que más amas se verá recompensado. Cuida tu salud.



Géminis: Mantener el equilibrio en el trabajo y el hogar es fundamental para ti. Habrá armonía y sonrisas.



Cáncer: Hoy te sientes con más energía y ganas de hacer cosas nuevas. Dale tiempo a tu pareja.



Leo: Es importante que cumplas con los asuntos pendientes. Buena ocasión para sacar conclusiones de lo que pasó.



Virgo: Excelentes noticias te alegrarán el día. Aprovecha al máximo los buenos momentos y, si puedes, ahorra.



Libra: Los tropiezos nos deben servir para recuperarnos y seguir adelante. Escucha más a tus seres queridos.



Escorpio: Oportunidades en el campo personal y profesional. Continúa con tus objetivos sin mirar atrás.



Sagitario: No tengas miedo de enfrentar los problemas, actúa rápidamente. Deja de lado lo que no te conviene.



Capricornio: Hay dudas que rondan por tu cabeza, analiza el tema con seriedad. No pienses en el qué dirán.



Acuario: Las cosas caen por su propio peso, es inútil forzarlas. Tendrás que decirle la verdad a esa persona.



Piscis: Tu economía mejorará en la medida que aprendas a ser menos derrochador. Es momento de cambiar. {horóscopo}