Horóscopo 2018 de hoy viernes 7 de diciembre

Aries: Haz las cosas de forma correcta, evita meterte en problemas, pues puedes salir lastimado.



Tauro: Debes tener paciencia y ser solidario con la gente que está a tu lado. Cuidado con golpes o caídas.



Géminis: A veces te gana la melancolía, pero piensa en todo lo bueno que está a tu alrededor. Tu familia te apoya.



Cáncer: No des vueltas sobre un mismo tema, es hora de cambiar. Replantea las cosas que no funcionan.



Leo: En el trabajo, continúa dando lo mejor y verás óptimos resultados. Mantén la calma, toma buenas decisiones.



Virgo: Te encuentras a punto de concretar un viejo sueño, confía en tus cualidades. Abre tu corazón, disfruta.



Libra: En el terreno laboral, debes adaptarte a los cambios que se vienen. No te excedas en las comidas.



Escorpio: Sé prudente, principalmente con los que se oponen a tus planes. Todo saldrá como lo pensaste.



Sagitario: Tus relaciones mejorarán, serán más fluidas y tendrás beneficios. Cambios positivos en el hogar.



Capricornio: En la vida siempre habrá obstáculos que debes resolver con inteligencia. Confía en tus habilidades.



Acuario: Hallarás apoyo en tus amigos. Actúa con serenidad y dedícale más tiempo a los asuntos del hogar.



Piscis: No descuides tu salud, evita las bebidas frías. Te estás proyectando para cosas que valen la pena.