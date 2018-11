Horóscopo 2018 de hoy viernes 9 de noviembre

Aries: Ten cuidado con esas dolencias, no descartes un chequeo médico. Grata noticia en el plano familiar.



Tauro: Tienes muy claros tus objetivos y eso es bueno. Vas por el camino correcto, esfuérzate y verás tus logros.



Géminis: Tu fuerza mental te ayudará a superar esos inconvenientes. No te dejes vencer por pequeños obstáculos.



Cáncer: Un viejo amor te recuerda con cariño y busca la posibilidad de conversar contigo. Dale la oportunidad.



Leo: Confía en tus cualidades, tienes un gran potencial, solo es cuestión que enfoques tus metas con claridad.



Virgo: Se viene un gran reto para ti en el campo laboral, eso significará crecer profesionalmente.



Libra: Escucha a la gente que te aprecia con sinceridad, ellos te ayudarán a lograr lo que deseas. Cuida ese dinero.



Escorpio: Cada cosa en su lugar y a su debido momento. Alguien importante te dará una excelente noticia.



Sagitario: Llegó la hora de dar el salto profesional que necesitas. No vuelvas a cometer los mismos errores.



Capricornio: Muestra paciencia y sabiduría en las cosas que haces. Utiliza de la menor manera ese dinero.



Acuario: Sé más comprensivo con los demás, no todos piensan lo mismo que tú. Expresa lo que sientes.



Piscis: Varias ideas dan vueltas por tu cabeza, decídete. Esa persona te tiene muy presente. Escúchala.