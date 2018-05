Horóscopo 2018 del 02 de mayo

Aries: Cosas muy buenas llegarán a tu vida, prepárate. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Te irá bien.



Tauro: Evita presionar a tu pareja en cosas que no son tan importantes. Aprovecha esas oportunidades.



Géminis: Verás que tu esfuerzo va dando sus frutos. No pierdas la fe, recuerda que esta mueve monatañas.



Cáncer: Deja de lamentarte por cosas que pasaron,cierra ese ciclo y ponte nuevas metas. Vivirás una ilusión.



Leo: Tendrás la oportunidad de expresar lo que sientes. Una motivación te hará sentir cosas importantes.



Virgo: Te sentirás incómodo por algunas situaciones, pero siempre busca el bienestar de tu familia.



Libra: Lograrás algo muy beneficioso a nivel personal, disfrútalo. Cambia los malos hábitos alimenticios.



Escorpio: El destino volverá a poner en tu camino a alguien que se alejó, debido a tus celos. Sonríe.



Sagitario: Día de novedades a nivel sentimental, recibirás una propuesta que te hará muy feliz. Haz una pausa,



Capricornio: No prometas cosas que no podrás cumplir. Debes poner los pies sobre la tierra. Piensa bien.



Acuario: Has gastado mucho y podrías tener problemas para cumplir con tus compromisos. Organízate mejor.



Piscis: Si tomas decisiones apresuradas, te puedes equivocar. Escucha los consejos de gente de experiencia.