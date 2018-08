Horóscopo 2018 del día viernes 10 de agosto: Entérate todo lo que te deparan los astros en la salud, dinero y amor

Aries: Un comentario malintencionado puede crearte conflictos con tu pareja. Habla claramente y despeja tus dudas.



Tauro: Hoy será un día de mucho entusiasmo, pero primero cumple con tus obligaciones familiares.



Géminis: No gastes más de la cuenta. En el amor habrá posibilidades de conocer a alguien especial.



Cáncer: Te irá bien con ese problema que no te deja en paz. Necesitas dialogar con la persona que más confías.



Leo: A veces es necesario pedir disculpas cuando se comete un error. Eso no te hace menos que nadie.



Virgo: Obtendrás un ingreso extra. En lugar de usarlo, ahorra porque podrían venir tiempos difíciles.



Libra: Hay la posibilidad de tener un encuentro agradable con un buen amigo. Mejorará el ámbito económico.



Escorpio: Algunas personas en tu entorno laboral buscan perjudicarte. Mide bien los pasos que vas a dar.



Sagitario: Cuidado con lo que cuentas de tu vida, podrías ser traicionado. Tendrás un agradable encuentro.



Capricornio: Evita hacer sentir mal a la gente que vive a tu lado. Debes serenarte y actuar con buen criterio. Atento.



Acuario: Gran posibilidad de obtener un ascenso o reconocimiento en tu trabajo. Escucha consejos.



Piscis: Recibirás una ayuda económica, utiliza bien ese dinero. Te sientes agotado, es importante que duermas bien.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE