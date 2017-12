Horóscopo 2018 Virgo: Conoce todo lo que le depara a este signo del zodiaco en el año nuevo [VIDEO]

Estamos a puertas de despedir el 2017 y dar la bienvenida al 2018 con la esperanza renovada y con la fe puesta en que el nuevo año será mucho mejor y para eso es necesario que te rodees de personas con tus mismas ambiciones y con tus mismas metas Virgo, o al menos, parecidas



"Este año vas a empezarlo con el pie derecho a nivel de alegría y unión familiar. En el amor te sonríe la reconciliación, así que si estabas peleado con la pareja es el momento para reconciliarse", señaló Soralla de los Ángeles.



Nuestra vidente y angeóloga también augura buen momento económico. "Recibirás una oferta muy buena a partir del mes de marzo recibirás un reconocimiento a todo tu labor, así que a ponerse a trabajar en ello"



Respecto a la salud, Soralla de los Ángeles pide a todos los Virgo, cuidar mucho el tema estomacal

VIRGO EN EL AMOR



Son tiempos para replantearte muchas de las relaciones que tienes en tu vida, Virgo. No han sido buenos tiempos para el amor en tu vida. ¿Por qué? No sabes dar a tus amigos el espacio que merecen, y ese espacio debe estar fuera de tu relación. Hasta ahora tus amigos han sido una influencia decisiva en las decisiones que has tomado. Y eso no está nada bien.



Es preciso que tomes tus propias decisiones, Virgo, que sepas elegir por ti mismo, y que no te veas influenciado por personas que saben poco o nada de tu vida.



VIRGO Y EL DINERO



Los asuntos profesionales y monetarios están en primer plano a lo largo del año, y de una buena manera, Virgo. Es probable que pongas más esfuerzo en tu profesión y finanzas de lo que te des cuenta, porque saldrá de ti de forma natural.



Te dispones a hacer un gran cambio si te parece lo correcto. Tienes los instintos y sentidos elevados para juzgar mejor lo que es correcto y cuándo es el momento indicado.



VIRGO Y LA SALUD



Es importante que este año 2018, los Virgo se vayan a hacer las revisiones necesarias con el oculista y se cambien la graduación de las gafas si es necesario. Es una de las mejores maneras que tenemos para estabilizar este sentido y no ir perdiendo visión con el tiempo.



Otro de los aspectos que los Virgo deben tener en cuenta para este nuevo año es la espalda, uno de sus puntos débiles y, a poco que hagan, se resentirán de ella así como de las cervicales. Para ello, es importante acudir al médico si nunca antes habías sentido nada de esto y, si ya lo habías padecido, tendrás que seguir con la medicación que se te dio en su momento.

Número: 3

Color: Dorado