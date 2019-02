Horóscopo 2019 de hoy jueves 21 de febrero

Aries: El día se presenta favorable para ti. Actúa de manera correcta, verás que todo saldrá a tu favor.



Tauro: Ten confianza en lo que vienes haciendo. Una persona del sexo opuesto desea conversar contigo.



Géminis: Hay alguien que quiere verte desde hace buen tiempo, dale la oportunidad. Cuídate de gente envidiosa.



Cáncer: Usa el dinero de manera adecuada, piensa en el futuro. Una duda da vueltas por tu cabeza.



Leo: Existen personas que buscan hacerte daño, abre bien los ojos. Una grata noticia te levanta el ánimo.



Virgo: Se vienen mejoras para ti en el campo laboral. Esa persona te tiene presente, dale una oportunidad.



Libra: La amistad es uno de los mejores regalos que nos da la vida. Excelente momento para renovarte.



Escorpio: Estás dando todo de ti para que la relación funcione. Verás que los problemas pronto se acabarán.



Sagitario: El pesimismo no va contigo. Nuevos aires te harán sentir mejor. Supera el mal rato, te irá bien.



Capricornio: Mantén la calma, no permitas que las dificultades te pongan de malhumor. Resuélvelas.



Acuario: Cambios positivos en tu vida. Será mejor que no pienses más en esa persona que te hizo daño.



Piscis: Te estás dejando llevar por las apariencias. Recuerda que no todo lo que brilla es oro. Llegan novedades.