Horóscopo 2019 de hoy jueves 24 de enero

Aries: El tiempo pasa volando, no lo pierdas en cosas que no valen la pena. Llega una noticia buena para ti.



Tauro: Estás desperdiciando la gran oportunidad de conseguir más dinero. Toma buenas decisiones, con calma.



Géminis: A veces te dejas llevar por el pesimismo y eso no es bueno. Busca algo que te llene de ilusiones.



Cáncer: Vientos favorables para todo lo relacionado con los negocios. Si puedes invertir, es el momento.



Leo: Cuentas con la fortaleza y capacidad para sacar adelante los proyectos que tengas en mente. Confía en tus cualidades.



Virgo: Podrías sentirte me-lancólico por alguien que se alejó, pero una noticia inesperada cambiará el día.



Libra: Expresa tus sentimientos y permite que tu yo interior aflore. Se viene una etapa especial en tu vida amorosa.



Escorpio: Los odios y rencores no te ayudan a mejorar, voltea la página y mira con optimismo lo que está por llegar.



Sagitario: Te estás dejan-do llevar por el momento sin

pensar en las consecuencias. Puedes perder algo valioso.



Capricornio: Ese dinero que necesitas pronto caerá en tus manos. No te desesperes. Muestra una actitud más amable.



Acuario: Toma conciencia y fija bien tus objetivos. De ti depende lograr eso que tanto deseas. Calma esas inquietudes.



Piscis: No es tiempo de malgastar la plata. Ten paciencia, pronto vendrán mejores épocas para ti y los tuyos.