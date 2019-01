Horóscopo 2019 de hoy jueves 3 de enero

Aries: Tu vida está dando el giro que esperabas. Las cosas empezarán a cambiar para bien.



Tauro: Estás en un mo-mento importante para hacer variaciones. Tu trabajo comenzará a dar sus frutos.



Géminis: No le hagas caso a los chismes. Hay gente malintencionada que quiere que te equivoques.



Cáncer: Tu creatividad servirá para consolidarte en tus estudios. No descuides las relaciones familiares.



Leo: Ya llegará la oportunidad de obtener ganancias. Por el momento, es mejor gastar lo necesario.



Virgo: Será mejor decir la verdad, aunque duela. Verás que las cosas empiezan a mejorar por sí solas.



Libra: Cuida cómo tratas al resto. Recuerda que la vida da muchas vueltas. Te irá bien hoy.



Escorpio: Un dinero extra caerá a tus manos. Utilízalo para librarte de las deudas. Esfuérzate más.



Sagitario: No te guardes solo los problemas. Hay muchas personas que están dispuestas a tenderte la mano.



Capricornio: Usa tu intuición para salir de esa dificultad. Pronto las cosas empezarán a mejorar.



Acuario: Ten confianza en lo que te propones realizar. Vas por buen camino, no lo dudes. Vuelve un amor del pasado.



Piscis: Para conseguir más dinero, deberás utilizar tu creatividad para iniciar un nuevo negocio.