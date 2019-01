Horóscopo 2019 de hoy lunes 14 de enero

Aries: Evita caer en el pesimismo, recuerda que la vida siempre nos da oportunidades. Mejora tu actitud.



Tauro: Deja de lamentarte por las cosas que pasaron, estás en una nueva etapa y debes aprovecharla al máximo.



Géminis: Demuestra que estás preparado para superar las barreras que tienes al frente. Tu suerte cambiará.



Cáncer: Soluciona los problemas conversando, pero cuídate de gente malintencionada que busca dejarte mal.



Leo: Una buena noticia te alegrará el día, mantén la calma y continúa dando lo mejor para cumplir tus metas.



Virgo: Excelente ocasión para planificar lo que vas a hacer a corto plazo. Una persona importante te ayudará.



Libra: Podrían surgir problemas si no tomas las precauciones del caso. Deja de lado el qué dirán y avanza.



Escorpio: Has empezado el año dando lo mejor, se abrirán nuevas puertas para ti. Conversa con esa persona.



Sagitario: Si algo no te agrada, busca la manera de cambiar o ir por otro camino. Rompe la rutina, haz algo diferente.



Capricornio: Tienes muchas cosas por realizar, no pierdas el tiempo en frivolidades. Cuidado con esas dolencias.



Acuario: Trata de ver el lado positivo de lo que pasa, a veces entras en una tormenta por algo simple. Sonríe.



Piscis: Alerta con las cosas que suceden a tu alrededor, mide tus palabras. Escucha a ese amigo, te sentirás mejor.