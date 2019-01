Horóscopo 2019 de hoy lunes 21 de enero

Aries: Deja de pensar en las cosas que no pudiste hacer, prepárate para nuevos retos a mediano plazo.



Tauro: Tienes que manejar mejor tu economía, evita gastos innecesarios. Sé más paciente con los tuyos.



Géminis: Tú vales mucho por lo que eres como persona, no caigas en el pesimismo. Saldrás adelante.



Cáncer: La vida da muchas vueltas, aparta los odios y rencores. Siempre busca dar lo mejor de ti.



Leo: Puedes lograr lo que te propones, pues posees talento y capacidad. Esas dolencias son pasajeras.



Virgo: Rompe esquemas, sal de la rutina y decídete a perseguir tus sueños. Deja de pensar en el qué dirán.



Libra: Para ganar hay que arriesgar, no lo olvides. Verás que tus deseos se van convirtiendo en realidad.



Escorpio: Expresa lo que sientes, pero debes hacerlo en el momento adecuado. Hora de crecer profesionalmente.



Sagitario: Libérate de los malos hábitos y todo lo que te impide avanzar. Recuerda que el tiempo pasa volando.



Capricornio: Sé prudente con tus gastos si no deseas lamentarte después. Ten cuidado con el exceso en comidas.



Acuario: Ten en cuenta que a paso lento, pero seguro, se puede llegar muy lejos. Fortalece tu mente y espíritu.



Piscis: Te estás dejando llevar por envidias y rencores, eso no es bueno. Reconoce lo bueno que tienes alrededor.{horóscopo}