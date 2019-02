Horóscopo 2019 de hoy martes 12 de febrero

Aries: Evita discutir por cosas sin importancia, eso te estresa y no soluciona nada. Escucha a tu familia.



Tauro: Decídete a dar ese cambio en tu vida. Una persona muy cercana necesita de ti. Sé más amable.



Géminis: Verás que muy pronto alcanzarás lo que tanto deseas. Deja de lamentarte por lo que pasó.



Cáncer: Día favorable para el amor. No te precipites, deja que las cosas fluyan sin presiones. Te irá bien.



Leo: Siempre tendrás ayuda para salir adelante. El resultado de tu esfuerzo está al alcance de tus manos.



Virgo: Tienes que ser más discreto, hay gente a tu alrededor que no es sincera. Cuida más tu imagen.



Libra: Siempre mira el lado positivo de lo que sucede, solo así podrás replantear las cosas que no funcionan.



Escorpio: Estás en una etapa de cambios que serán para bien. Recuerda a la gente que estuvo a tu lado.



Sagitario: Busca en tu interior y pon en orden tus sentimientos. No trates mal a quien te dio cariño sincero.



Capricornio: Es hora de plasmar tus ideas en proyectos. Tu creatividad te ayudará en el futuro. Saldrás adelante.



Acuario: Si una puerta se cierra, otra se abrirá. Lo mejor es no decaer y perseverar lo más que puedas.



Piscis: Buen día para tomar decisiones que te lleven por el camino correcto. Pon más atención a los detalles.