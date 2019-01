Horóscopo 2019 de hoy martes 15 de enero

Aries: Define bien lo que vas a hacer a mediano plazo. Evita contar tus asuntos personales a extraños.



Tauro: Valora lo que tienes, pero recuerda que siempre hay la posibilidad de alcanzar más cosas. Hazlo.



Géminis: Necesitas enfocar tu mente en temas positivos, cree en la fuerza de la fe. Toda irá mejorando.



Cáncer: No te adelantes a tomar decisiones en forma apresurada. Conseguirás algo valioso. Disfrútalo.



Leo: Posees talento y capacidad para conseguir lo que deseas, solo es cuestión de que te esfuerces. Tú puedes.



Virgo: Los errores del pasado solo sirven para no volver a equivocarnos. Demuestra lo que vales. Es la hora.



Libra: Deja abierta la puerta de tu corazón, necesitas expresar todo lo que sientes. Llega un dinero extra.



Escorpio: Algunas situaciones te incomodan, pero debes enfrentarlas cuanto antes. Esa persona te ayudará.



Sagitario: Resuelve esos asuntos personales que has dejado pendientes. Recibirás una importante comunicación.



Capricornio: Siempre es mejor el silencio que una discusión innecesaria. Brinda lo mejor de ti.



Acuario: Debes ser más optimista. A veces te dejas llevar por situaciones del momento. Piensa con calma.



Piscis: Nunca es tarde para empezar algo que será bueno para ti y tu familia. La suerte te acompaña.