Horóscopo 2019 de hoy martes 19 de febrero

Aries: Estás arrastrando un cansancio de varios días. Necesitas descansar y recuperar energías. Te hará bien.



Tauro: Calma esas dudas e inquietudes, todo caerá por su propio peso. Ya no te lamentes por lo que pasó.



Géminis: Todos tenemos que afrontar dificultades, supéralas. Si encuentras el camino correcto, no te detengas.



Cáncer: Respira hondo y toma decisiones acertadas que te ayuden a avanzar. Con fe se puede lograr mucho.



Leo: Llega una noticia que esperabas hace tiempo, eso te hará sentir mejor. Piensa bien los pasos que vas a dar.



Virgo: Deja atrás el pasado, se vislumbra un futuro pro- metedor y estás para grandes cosas. En el amor, sé sincero.



Libra: Llegó la hora de realizar cambios, innovación es la palabra de estos tiempos. Cumple lo que tienes pendiente.



Escorpio: Cuidado con expresar de mala manera lo que sientes, puedes herir a la gente de tu entorno. Relájate.



Sagitario: Analiza tu trabajo y fíjate nuevas metas. Las cosas ya no son las mismas de antes, hay que mejorar.



Capricornio: Hay posibilidades de concretar algo positivo para ti. No pierdas el tiempo en frivolidades.



Acuario: Todo logro tiene su sacrificio, el esfuerzo que hagas ahora verá su recompensa. Confía en tu capacidad.



Piscis: Al que se duerme, se lo lleva la corriente. Toma la iniciativa para alcanzar más objetivos en el campo profesional.