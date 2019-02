Horóscopo 2019 de hoy martes 5 de febrero

Aries: Toma con calma los comentarios de personas que buscan dejarte mal. Recuerda que tu familia es lo primero.



Tauro: Tendrás que resolver un tema pendiente de la forma más rápida posible. Ten más paciencia con los tuyos.



Géminis: Para alcanzar el éxito debes tener más confianza en ti mismo. No te dejes vencer por las adversidades.

Cáncer: Estás en una etapa especial en tu vida, medita bien los pasos que vas a dar. Cuidado con lo que dices.



Leo: Serenidad es la palabra clave, ya que todo caerá por su propio peso. La suerte está de tu lado.



Virgo: Tal vez ha llegado el momento de iniciar un nuevo camino en tu vida. Piensa en lo que te ofrecen.

Libra: Deberás poner en orden tus sentimientos para estar mejor. Evita hacer desarreglos físicos. Contrólate.



Escorpio: No pierdas la paciencia si no llegas concretar ese proyecto. Confía en tu capacidad. Atrévete.



Sagitario: Reflexiona y toma decisiones que te favorezcan. No hagas caso a gente malintencionada.

Capricornio: Nada parece definido y todo puede ocurrir. Conversa con tus familiares y aclara esas dudas.



Acuario: Estás dando muchas vueltas sobre un mismo tema, voltea la página. Cambia para mejorar.



Piscis: Esa persona te tiene muy presente y se acercará a ti para decirte algo especial. Escúchala.