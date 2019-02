Horóscopo 2019 de hoy miércoles 13 de febrero

Aries: Pon todo de tu parte para lograr eso que tanto deseas. Llega la oportunidad que estabas esperando.



Tauro: No te dejes vencer por el pesimismo, recuerda que el esfuerzo conduce al éxito. Tu familia te necesita.



Géminis: Déjate llevar por tus emociones y no te reprimas. Ahora es cuando debes demostrar lo que vales.



Cáncer: Tienes muchas cosas para dar, atrévete. Compartirás momentos bonitos con alguien especial.



Leo: Tienes un gran potencial, valórate y demuestra que estás preparado para grandes retos. Decide bien.



Virgo: No pienses tanto en el qué dirán, tu mente es lúcida y solo realiza lo que has planeado. Te saldrá bien.



Libra: Podrían surgir algunos problemas por dinero, debes mantener la calma. Cuídate de males estomacales.



Escorpio: Las dudas no te dejan ver la situación con claridad. Esa persona se preocupa por ti. Sonríe.



Sagitario: Aprovecha las oportunidades que se te presenten y avanza. Recuerda que el tiempo pasa volando.



Capricornio: Excelente momento para emprender un negocio o estudio. Cuidado, esa persona te miente.



Acuario: Haz una pausa y piensa bien los pasos que vas a dar. Convéncete que puedes lograr todo lo que deseas.



Piscis: Es momento de hablar con tu pareja y saber lo que espera el uno del otro. Cuidado con esa dolencia.{horóscopo}