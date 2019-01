Horóscopo 2019 de hoy miércoles 9 de enero

Aries: Alegría en el hogar por los éxitos de un familiar. Hay la posibilidad de recuperar un dinero invertido.



Tauro: No descuides tu salud. Resolverás un problema, así podrás avanzar y lograr tus metas.



Géminis: Recuerda que lo que fácil llega, fácil se va. Estás en una etapa de sacrificios, pronto sonreirás.



Cáncer: Te encuentras en tu mejor momento profesional, pero no debes dormirte en tus laureles. Alerta.



Leo: Sé prudente en tus gastos. No es momento de despilfarrar el dinero. Valora lo que te da esa persona.



Virgo: Trata de ser más detallista con tu pareja. Ha llegado un punto en el que necesitas un cambio radical.



Libra: Hay muchas cosas por hacer, avanzas a paso lento, pero seguro. Un amigo te propone algo interesante.



Escorpio: Deja de escuchar a gente que solo pregona el pesimismo. Hoy te sientes mejor de ánimo.



Sagitario: Busca la compañía de amigos que te estimen de verdad. Ellos evitarán que cometas algún error.



Capricornio: Acepta a las personas tal como son, eso dice muy bien de ti. En el amor, sé sincero con tu pareja.



Acuario: Recibirás una llamada de alguien que es muy importante en tu vida. Cambia para mejorar.



Piscis: Te sientes lleno de presiones, es tiempo de respirar hondo y pensar en todo lo bueno a tu alrededor.